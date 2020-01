Rugby, infortunio per Michele Campagnaro: probabilmente salterà il Sei Nazioni 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Questa sera Michele Campagnaro non scenderà in campo con i suoi Harlequins nella massima serie inglese di Rugby: il centro azzurro è fuori a causa dell’infortunio rimediato nell’ultimo match contro il Leicester e non rientrerà a breve: serio dunque il suo infortunio al ginocchio. Anche se il coach della formazione britannica ha confermato alla vigilia del match odierno la serietà di quanto accaduto all’atleta italiano, al momento nessuna notizia ufficiale appare sul sito o sui canali social degli Harlequins, né sui canali FedeRugby: al momento tutto tace. Pur non avendo informazioni precise sui tempi di recupero, la sensazione è che il centro dell’Italia debba saltare il Sei Nazioni 2020 e che possa rientrare soltanto per i Test Match estivi. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ... Leggi la notizia su oasport

