Ragazze investite a Roma, la Procura chiederà una maxi perizia (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Procura di Roma nei prossimi giorni richiederà una perizia dettagliata al fine di ricostruire l'incidente avvenuto a Roma, in Corso Francia, nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre, nel quale hanno perso la vita le due studentesse 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. I periti avranno il compito di ricostruire l'incidente al fine di individuare delle responsabilità.I periti dovranno accertare a quale velocità procedesse l'auto guidata da Pietro Genovese al momento dell'impatto, così come dovrà essere accertato il punto d'impatto per capire se le due giovani stessero o meno attraversando sulle strisce pedonali. Verrà altresì verificato il funzionamento dei semafori, come già richiesto anche dall'avvocato della famiglia di Camilla Romagnoli in una memoria.I magistrati, inoltre, ascolteranno nei prossimi giorni l'amico di Pietro Genovese, quello che era seduto accanto al ... Leggi la notizia su blogo

