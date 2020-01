Nuova Cucina Organizzata, vertice in Regione per scongiurare la chiusura (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiude la NCO - Nuova Cucina Organizzata, il ristorante sociale che aveva perso nel 2007 all'interno di un bene confiscato al clan dei Casalesi. "Dove avevano fallito i colpi di pistola della camorra, riesce la Regione Campania", hanno spiegato i titolari. Il motivo della chiusura è la decisione da parte della Regione Campania di rimettere in discussione i budget di salute che venivano utilizzati anche per l'agricoltura sociale e per le attività promosse sui beni confiscati. Leggi la notizia su napoli.fanpage

