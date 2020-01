Montipò, la stagione del riscatto: altro riconoscimento per il portiere (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’errore con il Cittadella della passata stagione è ormai un lontano ricordo, come lo sono le voci estive di mercato che lo volevano in partenza, direzione Torino. Lorenzo Montipò ha (ri)conquistato il Benevento e i suoi tifosi. Tutto è iniziato con il rigore parato contro il Pisa all’esordio in campionato, poi è stata un’escalation di buone prestazioni. A confermarle i dodici clean sheet sulle 18 partite disputate, lasciando spazio solo in una circostanza a Manfredini (in casa contro il Cosenza). Nove reti subite che ne fanno l’estremo difensore meno battuto dell’intero campionato. Numeri che non sono passati inosservati ai tanti tifosi che, votando attraverso i canali ufficiali della Lega B, hanno eletto lo stesso Montipò miglior portiere del girone di andata. Un altro sorriso per un ragazzo che aveva bisogno ... Leggi la notizia su anteprima24

