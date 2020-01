M5S news, il Movimento “va in pezzi”: lasciano anche Rospi e Angiola (Di venerdì 3 gennaio 2020) M5S news, nuovo giorno di passione per il Movimento politico guidato da Luigi Di Maio. Non bastassero gli addii pesanti dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti e del senatore Gianluigi Paragone, arrivano nuove tegole per il Movimento alle prese con una crisi senza precedenti. I pentastellati stanno andando in pezzi: difficile definire diversamente la litania di addii e cacciate degli ultimi giorni. Oggi è toccato a due deputati, il pugliese Nunzio Angiola ed il lucano Gianluca Rospi, che hanno aderito al gruppo misto. Di Maio per il momento non ha commentato la fuoriuscita dei due parlamentari dal M5S. M5S news, l’addio di Nunzio Angiola “Ho più volte denunciato scarsa collegialità e scarsa attenzione ai singoli parlamentari, sia come persone sia come professionisti, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini di ”visibilità” dei territori nelle ... Leggi la notizia su urbanpost

