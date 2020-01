L'addio della moglie a Soleimani: "Questa bandiera non cadrà a terra, mio generale" (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Sei andato in cerca del martirio sulle montagne e nei deserti. E infine, il martirio ti ha aperto le braccia...Questa bandiera non cadrà a terra, mio Generale”. Con queste parole la moglie di Qassem Soleimani ha commemorato il marito, ucciso nel raid americano vicino Baghdad della notte scorsa.Soleimani, 62 anni, formatosi durante gli anni della guerra con l’Iraq di Saddam Hussein negli anni ’80, rispondeva direttamente a Khamenei e con lui studiava le mosse da intraprendere sullo scacchiere regionale. Fino a pochi anni fa era rimasto una figura avvolta nel mistero. A proiettarlo alla ribalta della scena internazionale è stata la guerra civile in Siria, che lo ha visto coordinare decine di migliaia di miliziani sciiti provenienti da Libano, Iraq, Afghanistan e Pakistan impegnati nei combattimenti al fianco delle truppe del presidente Bashar al ... Leggi la notizia su huffingtonpost

