La Gregoretti come la Diciotti. La memoria difensiva di Salvini coinvolge Conte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per prima cosa Matteo Salvini tira in ballo il premier Giuseppe Conte: “Ha avuto un ruolo rilevante”. E poi anche l’intero governo sottolineando che la decisione di non far sbarcare i migranti dalla nave Gregoretti “è stata presa in modo collegiale”. Nella memoria difensiva depositata dai legali dell’ex ministro dell’Interno, questa mattina presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, il leader leghista, accusato di sequestro di persona dal tribunale dei ministri di Catania, ripercorre tutti gli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco degli immigrati dalla Gregoretti.In un passaggio di queste 30 pagine Salvini sottolinea il ruolo attivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per coinvolgere i Paesi europei nella redistribuzione. In particolare, come documentato da una mail allegata alla memoria, la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

