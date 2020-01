Acer Aspire 3, notebook 15 pollici versatile, in sconto su Amazon (Di venerdì 3 gennaio 2020) Acer Aspire 3 è un notebook da 15 pollici di fascia media, che fa della versatilità il suo punto di forza. Oggi potete acquistarlo su Amazon con uno sconto di 100 euro, che porta il prezzo da 849 a 749 euro. Perfetto tanto per lo svolgimento dei semplici task quotidiani quanto per la produttività personale, è indicato anche come primo notebook per la scuola o per l’Università, grazie al suo peso inferiore ai 2 chili. Non aspettatevi però un oggetto di design. L’Acer Aspire ha linee classiche, uno spessore nella media (2 centimetri) e cornici non proprio sottili attorno al display. La scocca è in policarbonato con finitura opaca grigio scura, mentre la cover full flat è l’unica concessione a un gusto più contemporaneo. I punti di forza dell’Acer Aspire 3 sono però altri. La configurazione in offerta propone infatti un processore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

