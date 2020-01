Uomini e Donne, Anna Munafò e Giuseppe Saporita si sono sposati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Anna Munafò e Giuseppe Saporita sono diventati marito e moglie, i due non hanno fatto trapelare nulla sulle loro nozze a sorpresa Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Anna Munafò, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nonostante sia passato molto tempo, in molti continuano a seguire e sostenrere la Munafò dopo il suo percorso vissuto in trasmissione. A Uomini e Donne l’ex tronista aveva scelto Emanuele Trimarchi, tra loro però non ha funzionato. Ad oggi Anna Munafò è davvero felice insieme a Giuseppe Saporita. I due sono da poco convolati a nozze sorprendendo tutti. I tantissimi fan della Munafò non sapevano nulla in merito alle nozze, le foto del matrimonio sono state postate a sorpresa il 31 dicembre, per far sapere a tutti di aver compiuto il grande passo. Il marito dell’ex tronista non è ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

