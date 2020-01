Sudan, aereo militare si schianta al suolo: “Nessun sopravvissuto”. Anche bambini tra le vittime (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nessun sopravvissuto nell'incidente verificatosi oggi in Sudan: un aereo militare, con a bordo Anche un membro dell'Onu, è precipitato al suolo per cause ancora in via di accertamento poco dopo essere decollato da uno scalo nella provincia del Darfur. 18 sono i morti, compreso il personale dell'equipaggio. Tra le vittime Anche dei bambini. Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Italia : Cade aereo militare in #Sudan, tra i 18 morti anche 4 bambini - Noovyis : (Sudan, aereo militare precipita in Darfur: ci sono 18 morti, anche bambini) Playhitmusic - - Elisamazzetto : RT @fattoquotidiano: Sudan, aereo militare precipita in Darfur: ci sono 18 morti, anche bambini -