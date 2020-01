Star Ocean First Departure R - recensione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il panorama videoludico sta vivendo negli ultimi anni un periodo di profonda ambivalenza. Se da un lato vediamo l'arrivo sul mercato di titoli attesi e ampiamente premiati dalla critica, dall'altro sembrerebbe regnare una profonda penuria di controparti innovative e originali.Quest'ultima condizione porta inevitabilmente le aziende ai ripari, spesso costringendole a opere di remake pur di rimanere attive sul mercato. Perché si sa, non c'è niente di più sicuro che riprodurre qualcosa che si è amato tanto in passato. Se questo può essere vero sulla carta, può non essere altrettanto così nella vita reale, e molti riadattamenti moderni ce ne hanno dato ampiamente prova.Tuttavia, il titolo di cui parleremo oggi non rientra in quest'ultima situazione. Al contrario, ha riportato in luce un gioco tanto amato negli anni '90. Parliamo di Star Ocean First Departure R, remaster ad opera di ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : L'RPG fantasy sci-fi torna in versione rimasterizzata. La nostra recensione di Star Ocean First Departure R. - NatureCutsTags : Nautical Star Confetti #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #party #event #birthday… - cherrymischivus : RT @NatureCutsTags: Nautical Star Confetti #naturecuts #confetti #cutout #partysupplies #favors #decoration #party #event #birthday #weddin… -