Per Sergio Mattarella il 2020 sarà un anno cruciale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Già il 2019 lo ha visto spesso protagonista nell'aiutare il Paese a superare momenti difficili, dallo scontro sui conti pubblici con l'Europa, al rinnovo delle istituzioni europee, dalla crisi di governo ai difficili equilibri internazionali. Ma anche il 2020 si annuncia cruciale per Sergio Mattarella. Mentre molte crisi aziendali si devono ancora risolvere, da ArcelorMittal ad Alitalia, le trattative sul futuro europeo si cominciano a dipanare e la situazione in Libia diventa sempre più delicata, molti passaggi istituzionali ed elettorali rischiano di far traballare il governo, rendendo di nuovo centrale la figura del Capo dello Stato. Di certo alcune strettoie istituzionali, inedite, daranno filo da torcere ai costituzionalisti e interrogheranno anche il Presidente, che si potrebbe trovare davanti a scelte non scontate, facendogli di nuovo interpretare il ruolo di baricentro della ... Leggi la notizia su agi

