Napoli-Inter | Kalidou Koulibaly verso il forfait | emergenza in difesa per Gennaro Gattuso

Napoli – Inter ed ultime su Lobotka a Radio Marte : Napoli – Palliggiano: La questione Lobotka si deciderà in pochi giorni perché entrambe hanno bisogno di programmare A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono Intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare di Napoli – Inter e del mercato del club azzurro. Questi i loro Interventi riportati da ForzAzzurri.net: Davide Palliggiano, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport “Lobotka non è un giocatore ...

Inter - tegola per Conte : il giocatore si è infortunato - può saltare la sfida con il Napoli! : Inter, D’Ambrosio in dubbio per Napoli Inter, tegola per Conte che potrebbe non avere a disposizione Danilo D’Ambrosio per la sfida del San Paolo. Ecco quanto si apprende sul sito ufficiale del club nerazzurro: “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra. Gli accertamenti hanno evidenziato ...

Napoli-Inter - a rischio la presenza di D’Ambrosio per i nerazzurri : Napoli già al lavoro in vista della sfida contro l’Inter. In casa nerazzurra c’è ancora attesa per capire se D’Ambrosio riuscirà ad essere della partita In questi giorni aveva destato preoccupazione il suo stop in allenamento, questa mattina la società ha fatto sapere che si tratta di un risentimento muscolare, che sarà rivalutato nei prossimi giorni. “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso ...

Napoli - contro l’Inter arbitra Doveri : i precedenti fanno ben sperare : Tempo di lettura: 2 minutiSarà l’arbitro Daniele Doveri di Roma a dirigere Napoli-Inter, il match di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A. Il Napoli è imbattuto al San Paolo in Serie A nelle partite arbitrate da Doveri: nove successi e quattro pareggi in 13 incontri. Questa sarà la seconda sfida tra Napoli e Inter arbitrata da Doveri in Serie A: la prima è stata vinta dagli azzurri per 4-1 ...

Mercato Napoli : interesse per Vertonghen del Tottenham : Vertonghen al Napoli? The Telegraph riporta che il Napoli e l’Ajax hanno nel mirino pronti Jan Vertonghen del Tottenham Mercato Napoli – Napoli e Ajax sono interessati a Jan Vertonghen e cercano di convincere il Tottenham a vendere il difensore centrale belga prima di perderlo con un eventuale trasferimento gratuito in estate. Secondo il giornale inglese l’accordo del 32enne con gli Spurs scade in estate e ora si può ...

Malumori interisti (tifosi) per Doveri arbitro di Napoli-Inter : Doveri, con Calvarese alla Var. La designazione di Rizzoli per Napoli-Inter all’Epifania si tira dietro qualche malumore in casa nerazzurra. A maggio scorso l’Inter perse per 4-1 al San Paolo, e le statistiche dei precedenti con l’arbitro romano dicono 5 vittorie, di 5 pareggi e ben 6 sconfitte dell’Inter. Per il Napoli il bilancio invece è positivo anche se gli azzurri hanno un precedente polemico: l’anno scorso nello 0-0 con ...

Serie A - ecco gli arbitri per la 18ª giornata : Napoli Inter affidata a Doveri : L’AIA ha comunicato le squadre arbitrali per la 18ª giornata di campionato: il big match tra Napoli e Inter affidato a Doveri Sono state rese note le squadre arbitrali inviate sui campi per la 18ª giornata di Serie A. ecco le decisioni dell’AIA. BRESCIA – LAZIO domenica 5 ore 12:30 MANGANIELLO di Pinerolo DE MEO – SANTORO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI di Bergamo AVAR: DI IORIO SPAL – HELLAS VERONA domenica 5 ore 15:00 GUIDA di Torre ...

Serie A - Napoli-Inter in diretta esclusiva su Sky : Napoli Inter Sky o DAZN – La Serie A si prepara a tornare in campo. Un ritorno con il botto, dato che il 18° turno di campionato metterà sul piatto la sfida tra Napoli e Inter. Un match che vede in campo due formazioni con obiettivi diversi, ma determinate a conquistare i tre punti. In […] L'articolo Serie A, Napoli-Inter in diretta esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ...

CorMez : niente Inter per Maksimovic e Koulibaly. Il Napoli non vuole rischiarli : Ancora non è finita, nella difesa del Napoli, la situazione di emergenza dovuta agli infortuni. Ma le cose migliorano lievemente. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Luperto ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e che anche Manolas ha smaltito la distorsione alla caviglia destra, complice la settimana di riposo per le vacanze natalizie. Continuano però a preoccupare le condizioni di Maksimovic e Koulibaly. Secondo quanto scrive il quotidiano, ...

Napoli - il report dell’allenamento odierno in vista dell’Inter : Il Napoli rende conto dei risultati dell’allenamento odierno a Castelvolturno, in vista del big match con l’Inter. Gli azzurri hanno ripreso subito la preparazione nel primo giorno dell’anno al Centro Tecnico. I giocatori preparano il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto la sessione di allenamento sul campo 1 iniziando ...

Acuña nel mirino del Napoli - è lotto con l’Inter per il terzino : Il sito di settore, calciomercato.it, riporta dell’interesse del Napoli su Marcos Acuña, terzino sinistro dello Sporting CP. Acuña è nella lista anche dell’Inter che lo ritiene l’alternativa a Darmian: “Oltre che un centrocampista, con Vidal sempre in cima ai pensieri, nel mercato di gennaio l’Inter vuole prendere anche un vice Lukaku e un laterale sinistro. Per quest’ultimo ruolo, il prescelto di ...

