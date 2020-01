Napoli, due aggressioni al personale sanitario a Capodanno: un petardo lanciato contro un’ambulanza e dottoressa presa a bottigliate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Due episodi di violenza contro il personale sanitario sono avvenuti a Napoli nella prima giornata dell’anno. L’associazione di sostegno ai medici “Nessuno tocchi Ippocrate” dà notizia dell’esplosione di un petardo lanciato verso un’ambulanza che era stata inviata nel quartiere Barra per soccorrere un paziente. “Nell’aprire lo sportello del mezzo di soccorso – si legge nel comunicato dell’organizzazione su Facebook – il medico viene investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio gettato da ignoti sotto l’ambulanza”. Un altro episodio è avvenuto nei pressi dell’ospedale “San Giovanni Bosco” dove una dottoressa è stata aggredita con una bottigliata in faccia, poco dopo la mezzanotte di Capodanno, senza un apparente motivo. Nel 2019 a Napoli si sono verificate 105 aggressioni al personale sanitario ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

