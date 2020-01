Milano, al via il taglio degli alberi del campus del Politecnico: polizia a difesa del cantiere (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono ufficialmente iniziati i lavori in via Bassini, a Milano, per l'edificazione del campus del Politecnico che ospiterà il nuovo dipartimento di chimica dell'università. Nonostante le polemiche di studenti, docenti, residenti e ambientalisti, stamattina - giovedì 2 gennaio - le seghe elettriche sono entrate in azione per dare il via al taglio degli alberi, la cui azione è "protetta" da un ampio dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Leggi la notizia su milano.fanpage

