Lanterne cinesi provocano un incendio nello zoo: decine di scimmie bruciate vive (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ stata probabilmente una lanterna cinese per i festeggiamenti di Capodanno a provocare il disastroso incendio che ha ucciso la scorsa notte oltre 30 animali dello zoo di Krefeld, in Germania occidentale. Lo ha reso noto la polizia, rilevando di aver trovato resti di diverse Lanterne nell’area, una quindicina di chilometri da Duesseldorf. L’investigatore di polizia Gerd Hoppmann ha definito “altamente pericolose” le Lanterne cinesi, ricordando che possono volare per oltre un chilometro. (Continua…) Chi le ha lanciate, ha affermato, dovrebbe presentarsi alla polizia. Estremamente suggestive queste Lanterne si sollevano in volo grazie ad un fuoco acceso all’interno, che però può provocare incendi. Per questo la Germania le ha vietate nel 2009. L’incendio ha distrutto la Casa delle scimmie, provocando la morte di scimpanzé, ... Leggi la notizia su howtodofor

PatriziaOrlan11 : RT @24zampe: Zoo di Krefeld, Germania: brucia la casa delle scimmie, 30 gli animali morti tra scimpanzè, oranghi, gorilla, pipistrelli dell… - mauriziobonanno : Dozzine di scimmie bruciate vive nel terribile incendio dello zoo tedesco provocato dalle lanterne cinesi di Capoda… - Bianconera67 : ?? Dozzine di scimmie bruciate vive nel terribile incendio dello zoo tedesco provocato dalle lanterne cinesi di Capo… -