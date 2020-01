Infortunio D’Ambrosio, il report ufficiale dell’Inter sul terzino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Infortunio D’Ambrosio, risentimento muscolare per il terzino dell’Inter. Ecco il comunicato ufficiale della società nerazzurra Si ferma Danilo D’Ambrosio. Infortunio muscolare per il giocatore dell’Inter che quest’oggi è stato sottoposto a tutti gli esami del caso. Ecco il report ufficiale della società nerazzurra: «Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

