Incidente a Poggiomarino: morto 47enne, ferito il figlio di 9 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terribile tragedia a Poggiomarino, comune situato nella provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, Giuseppe Orbuso, ha perso la vita in un Incidente stradale. Con lui c’era il figlio di 9 anni. Il piccolo si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. In base ad una prima ricostruzione, padre e figlio si trovavano su una Fiat 500 X e stavano percorrendo via Filippo Turati, la strada che conduce a San Giuseppe Vesuviano. Improvvisamente, da una stradina laterale, sarebbe spuntata un’altra vettura, la quale avrebbe colpito in pieno l’auto con a bordo Orbuso e il figlio. La vettura avrebbe prima sbattuto contro un palo e poi si sarebbe capovolta. La vittima sarebbe rimasta bloccata tra le lamiere mentre il bambino, a causa dell’impatto, sarebbe stato addirittura sbalzato fuori dalla macchina. Incidente a Poggiomarino Immediatamente sono ... Leggi la notizia su notizie

