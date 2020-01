Incendio nella notte di capodanno allo zoo di Krefeld. Tutti gli animali sono morti. (Di giovedì 2 gennaio 2020) La foto di seguito, sta facendo il giro del mondo, lasciando dietro di sé tanta tanta tristezza. Sul cartello è possibile leggere la parola “Warum”, che significa “perché”? La vicenda è accaduta a Krefeld, in Germania. La notte di capodanno, lo zoo che ospitava i primati, è andato a fuoco e Tutti gli animali sono morti. sono sopravvissuti soltanto due scimpanzè. Sin da subito la colpa è stata data ai fuochi d’artificio, che ancora una volta hanno condannato la vita degli amici animali. A dare la notizia sui social network, è stata proprio la pagina ufficiale dello zoo di Krefeld. Gli operatori hanno comunicato che non è sopravvissuto un solo animale, in 2000 metri quadrati di struttura, che ospitava gorilla, grandi scimpanzé,e marmosette, uccelli tropicali e pipistrelli ... Leggi la notizia su bigodino

emergenzavvf : Fiamme ieri sera in un box privato a Finale Ligure, nella provincia di #Savona: una squadra #vigilidelfuoco è inter… - robyeyli : RT @BesenghiRoberto: IL MIO PENSIERO OGGI ....ci può essere un grande incendio nella nostra anima, ma nessuno viene mai a scaldarsi a esso,… - toscanamedianew : La casa prende fuoco, paura nella notte -