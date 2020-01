Festival di Sanremo 2020, “Rula Jebreal vuole portare all’Ariston Michelle Obama” (Di giovedì 2 gennaio 2020) A lanciare l’indiscrezione è Il Corriere della Sera: la giornalista Rula Jebreal contattata da Amadeus per presentare il prossimo Festival di Sanremo, vorrebbe portare sul palco del Teatro Ariston l’ex first lady della Casa Bianca, Michelle Obama, moglie di Barack. Non solo. Secondo gli accordi presi con l’organizzazione, riferisce sempre Il Corriere della Sera, il compenso di Rula Jebreal andrà in beneficenza per le attività di Nadia Murad, premio Nobel per la pace nel 2018, vittima di stupro e divenuta un simbolo per gli yazidi, una comunità di etnia curda storicamente perseguitata. La giornalista, che dovrebbe esserci tra le femminilità di spicco che presenteranno il Festival (rumor annunciato da Dagospia e poi confermato da Amadeus), conosce molto bene l’ex coppia presidenziale in occasione della visita di Obama alla Fiera di Milano nel 2017 per il Summit Mondiale sul cibo del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

