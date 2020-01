Fabian ha la febbre, ancora terapie per Koulibaly: l’Inter si allontana (Di giovedì 2 gennaio 2020) Fabian Ruiz ha la febbre, Mertens continua a lavorare a parte con Ghoulam e Koulibaly prosegue con le terapie. Il Napoli continua la preparazione in vista della gara dell’Epifania contro l’Inter, e dall’allenamento non giungono novità significative. L’unica è negativa: Fabian Ruiza non ha partecipato alla seduta a causa di “uno stato febbrile”. E anche Mertens non si sente troppo bene, ma l’attaccante dovrebbe recuperare. Quello che preoccupa di più è Koulibaly che non ha ancora superato l’infortunio muscolare che si era procurato contro il Parma, e con Maksimovic vede le possibilità di essere convocato per la sfida con l’Inter sempre più lontane. L'articolo Fabian ha la febbre, ancora terapie per Koulibaly: l’Inter si allontana ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

