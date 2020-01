Dieselgate, Volkswagen apre ai risarcimenti: 440mila clienti hanno chiesto indennizzi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Volkswagen apre ai risarcimenti per lo scandalo Dieselgate. Lo rende noto la stessa casa automobilistica in un comunicato con cui spiega che l’azienda e l’associazione federale dei consumatori vogliono avviare la discussione per la transazione. I pagamenti potrebbero interessare tutti i 440mila clienti che, dopo lo scoppio dello scandalo sui software che modificavano i dati sulle emissioni dei motori diesel, hanno chiesto di essere risarciti dal colosso dell’auto tedesco, con il procedimento giudiziario che è arrivato alla corte d’appello di Braunschweig. A settembre la società di Wolfsburg si era trovata a rispondere ad altre accuse arrivate proprio dalla procura di Braunschweig che aveva citato in giudizio i vertici di Volkswagen per manipolazione del mercato. Secondo i pm, gli alti dirigenti hanno informato gli investitori “deliberatamente troppo tardi” sui rischi del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

