'Death Stranding è il primo passo di un viaggio' (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 si è appena concluso e Hideo Kojima ha deciso di tirare le somme e riflettere su quanto accaduto nell'ultimo anno.Come saprete, il 2019 è stato l'anno di Death Stranding che, secondo il celebre director, ha rappresentato un "primo passo del viaggio".In un tweet poco prima del 2020 Kojima ha affermato: "l'anno 2019 (l'anno di AKIRA, Blade Runner) sta volgendo al termine. Quest'anno è diventato un anno indimenticabile per la mia vita. Dalla fondazione di KJP 4 anni fa, sono stato in grado di pubblicare Death Stranding, il primo passo del viaggio. Grazie a tutti per il supporto. Buon anno".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

