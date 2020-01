Bimba nasce con una rara forma di sindrome di Benjamin Button (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una Bimba inglese di soli 2 anni è affetta da una versione della malattia talmente rara da essere l’unico caso al mondo conosciuto. La malattia, simile a quella di cui era affetto Benjamin Button nell’omonimo film, le provoca un invecchiamento precoce della pelle con rughe già in tenera età. Il caso della Bimba nata con la pelle di un’anziana La piccola Isla Kilpatrick Screaton è nata il 2 febbraio 2017 al Leicester Royal Hospital, in Inghilterra. Già alla nascita la Bimba ha rischiato di morire per soffocamento ma è stata prontamente soccorsa e salvata dai medici. Anche nei giorni successivi al parto Isla ha avuto altri problemi gravi di respirazione che l’hanno portata diverse volte in ospedale. A quel punto i medici hanno deciso di analizzare la questione più da vicino, accorgendosi che la piccola soffriva una rara mutazione genetica. La Bimba è infatti affetta da ... Leggi la notizia su thesocialpost

qn_lanazione : La prima bimba del 2020 nasce a Empoli - manfrediohannes : Hmmm... No... Penso che non ti avrei neanche notata con gli occhi chiari?? se mi nasce una bimba con gli occhi chiar… - discoradioIT : Bimba nasce in ambulanza - Piemonte - -