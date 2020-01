Tre veicoli coinvolti in un tamponamento, un uomo di 52 anni è morto nella notte di Capodanno. Quattro feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un uomo di 52 anni e altre quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento che , stanotte, ha coinvolto tre veicoli sulla A12 (Roma-Civitavecchia) Sulle strade italiane, il 2020 si apre esattamente come il 2019 si era concluso: con l’ennesimo incidente stradale mortale di cui non si vorrebbe mai dare notizia. I tragici fatti … L'articolo Tre veicoli coinvolti in un tamponamento, un uomo di 52 anni è morto nella notte di Capodanno. Quattro feriti NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

