Mezzojuso, la storia delle sorelle Napoli non mi ha colpito subito. Poi ho dato ragione al loro coraggio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La storia delle sorelle Napoli non mi ha colpito subito. Mi sembrava di assistere, ascoltandole a Non è l’Arena da Massimo Giletti, quasi a una commedia, a tratti grottesca. Mi sono sbagliata perché tanti sono i messaggi positivi che si possono cogliere in questa storia e il tempo, devo ammetterlo, ha dato ragione al loro coraggio. Ina, Anna e Irene Napoli hanno dimostrato che le donne sono quelle che per prime possono ribellarsi alla mafia. Loro tre hanno agito innanzitutto per salvare le loro terre: ma il loro gesto è andato molto oltre, è stato utile all’intera comunità. Perché hanno dimostrato con i fatti che si può dire di no alla mafia, alimentata dal silenzio e dalla compiacenza di molti che si girano dall’altra parte pur di non avere “problemi”. Il comune di Mezzojuso, dove le sorelle Napoli risiedono, è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, a dimostrazione del fatto che le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Mezzojuso, la storia delle sorelle Napoli non mi ha colpito subito. Poi ho dato ragione al loro coraggio - Noovyis : (Mezzojuso, la storia delle sorelle Napoli non mi ha colpito subito. Poi ho dato ragione al loro coraggio) Playhit… - TutteLeNotizie : Mezzojuso, la storia delle sorelle Napoli non mi ha colpito subito. Poi ho dato ragione al… -