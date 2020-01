Luigi Mastroianni fattore C a Uomini e Donne | Capodanno provocatorio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luigi Mastroianni ha passato un Capodanno da single. Dopo la rottura definitiva con Irene Capuano, Luigi si sta dedicando agli amici e al lavoro, che gli sta dando molte soddisfazioni e ha fatto gli auguri a tutti i suoi follower su Instagram in modo decisamente provocatorio. Dopo tanta “sfortuna” in amore, l’ex tronista e corteggiatore … L'articolo Luigi Mastroianni fattore C a Uomini e Donne Capodanno provocatorio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitcultura : Luigi Mastroianni/ 'Per il 2020? Mi auguro di avere tanto cu*o' (Uomini e Donne) - zazoomblog : Luigi Mastroianni- Per il 2020? Mi auguro di avere tanto cuo Uomini e Donne - #Luigi #Mastroianni- #2020? #auguro -