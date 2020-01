Lo chef Fusari è morto. Aveva 66 anni.

E'a causa di un malore improvviso, forse un'embolia, lobresciano Vittorio, 66. Nel Brescianofondato, nel 1981, l'osteria Il Volto di Iseo. In carriera era statoanche nel rinomato ristorante Balzer di Bergamo e al Pont de Ferr a Milano. Il malore lo ha colto mentre stava per lasciare l'ospedale Mellino Mellini di Chiari (Brescia) dove era ricoverato da circa tre settimane per un principio di infarto.(Di mercoledì 1 gennaio 2020)