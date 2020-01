Leasys - La nostra intervista ad Alberto Grippo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Con una quota del 24,5% a novembre e 73.820 nuove immatricolazioni negli ultimi 12 mesi, Leasys domina il mercato tra le società di noleggio a lungo raggio e si appresta a chiudere un 2019 da record. Ottime sono anche le premesse per il 2020: ecco cosa ci ha detto il Ceo della captive del Gruppo FCA Alberto Grippo.Un 2019 complicato, ma ottimo per voi. Cosa vi aspettate per il 2020? Per Leasys, il 2019 è stato un anno positivo e di crescita. La nostra flotta, che comprende veicoli a noleggio sia a breve sia a lungo termine, ha raggiunto le 280.000 unità: il doppio rispetto a soli tre anni fa. Negli ultimi tre anni abbiamo registrato una crescita del 70% e abbiamo in previsione di mettere a consuntivo circa 120 mila nuovi ordini entro la fine del 2019. Un quarto delle vetture noleggiate a lungo termine in Italia è stata immatricolata da Leasys nei primi nove mesi dellanno. Questanno ... Leggi la notizia su quattroruote

