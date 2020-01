F1: Sebastian Vettel e un matrimonio in Ferrari portato avanti solo per onor di contratto… (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Siamo nel primo giorno del 2020, una stagione importante per il tedesco Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo di F1, attualmente pilota della Ferrari, sarà costretto a prendere una decisione e anche in tempi brevi circa il proprio matrimonio con il Cavallino Rampante. La scadenza fissata è quella del mese di maggio Il contratto di Seb, come è noto, è in scadenza e non è un mistero anche che la riconferma dipenderà dalle prestazioni in pista, che nel 2019 non sono state esaltanti, nel confronto diretto con il giovane compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, l’accordo con la Rossa ce l’ha ed è ben saldo dopo il prolungamento fino al 2024, con annesso aumento di ingaggio (circa 9 milioni di euro all’anno). Pertanto, il contesto non è così favorevole a Vettel per due ragioni: la prima è connessa all’incertezza di un rapporto da ... Leggi la notizia su oasport

