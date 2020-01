Di Maio risponde a Salvini | “Lasciamo Dio e Madonne a chi è in difficoltà”

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s in Giunta”. Risponde Di Maio : “Da noi sì all’autorizzazione a procedere” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s”. Risponde Di Maio : “Da noi sì ad autorizzazione a procedere contro di lui” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s”. Risponde Di Maio : “Da noi sì ad autorizzazione a procedere” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Lega - Salvini risponde a Di Maio : “Pronto a querelarlo” : Replica di Matteo Salvini alle parole del leader del Movimento 5 Stelle sul passaggio di alcuni parlamentari alla Lega. Matteo Salvini non ci sta ed è pronto a passare al contrattacco nei confronti di Luigi Di Maio. Nei giorni scorsi, il leader del Movimento 5 Stelle aveva parlato di mercato dei parlamentari e di valore […] L'articolo Lega, Salvini risponde a Di Maio: “Pronto a querelarlo” proviene da www.meteoweek.com.

La domanda sulla Casaleggio Associati cui Di Maio non risponde : Ieri sera, ospite della trasmissione diMartedì su La7, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha risposto alle domande del direttore del Foglio Claudio Cerasa. In realtà, quando gli è stato chiesto se fosse o meno d'accordo sul chiedere alla Casaleggio Associati di rendere pubblici i nomi “delle a

Mes - Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte : "Sapevamo tutto e ora decidiamo come e se passa" : Luigi Di Maio risponde a Giuseppe Conte che ha attaccato i grillini - "tutti i ministri sapevano" - sul Mes. "Il Movimento 5 Stelle continua ad essere ago della bilancia. Decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma del Mes, che è una cosa seria e su cui gli italiani debbono essere informat

Autostrade - Di Maio risponde a Benetton : «Sulla revoca della concessione tireremo dritto» : Il capo politico del M5S: «Per noi la strada è tracciata. Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi chiedono e devono avere giustizia»

Di Maio risponde a Salvini sulla Cina con la Russia : "I suoi viaggi mi hanno colpito" : “Io sono andato in Cina tre volte per portare le nostre imprese a vendere il Made in Italy lì. Piuttosto, sono rimasto molto colpito dalla visite di Salvini in Russia. Salvini si preoccupi di quelle lì, non delle mie visite da ministro degli Esteri in Cina...”. Lo ha detto Luigi Di Maio ad ‘Agorà’. Non c’è da scandalizzarsi sulla visita di Beppe Grillo all’ambasciatore ...

Non è l’arena - Massimo Giletti a Luigi Di Maio “hai chiamato Salvini per chiedere della nuova fidanzata?” il capo politico del M5S risponde così : Luigi Di Maio è stato ospite ieri sera del programma condotto da Massimo Giletti Non è l’arena. Il capo politico del M5S, riconfermato alla guida del partito, da Beppe Grillo in persona, ha parlato dell’attuale governo e anche dei rapporti con Matteo Salvini e su una possibile Réunion con la Lega. Alla domanda di Giletti se il capo politico M5S sentisse ancora anche per sola amicizia personale Matteo Salvini, la risposta del leader ...

"Mi serve casa grande". Trenta risponde a Di Maio : "È tutto regolare" : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Così l’ex ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in una intervista al Corriere della Sera, risponde alle critiche che le sono state fatte per aver mantenuto un alloggio di servizio che le era stato assegnato e che ha mantenuto anche dopo la fine della sua esperienza di governo assicurando che a Luigi Di ...

Trattativa Stato-mafia - Berlusconi non risponde alle domande dei giudici. Di Maio : «Senza parole» : L’ex premier si è avvalso della facoltà di non rispondere nel processo d’Appello sulla Trattativa Stato-mafia. Tra gli imputati il suo ex braccio destro, Marcello Dell’Utri, già condannato in primo grado a 12 anni

Di Maio : “Berlusconi non risponde su Stato-mafia. L’Italia non chiuderà mai conti con il passato” : "Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia": così Luigi Di Maio critica la decisione di Silvio Berlusconi di avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo sulla Trattativa Stato-mafia.continua a leggere

Mafia : Di Maio - ‘Berlusconi si avvale facoltà non rispondere - senza parole’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il Presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per Mafia. Sono veramente senza parole”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. L'articolo Mafia: Di Maio, ‘Berlusconi si avvale facoltà non rispondere, senza parole’ sembra essere il primo su Meteo Web.