Caserta, ragazza colpita all'addome da un proiettile vagante (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Luca Sablone Numerosi feriti nella notte di Capodanno; ad Ascoli Piceno un 26enne è morto mentre cercava di spegnere il rogo causato dal lancio di alcuni fuochi d'artificio Capodanno abbastanza movimentato a Caserta, dove al momento si registrano tre incidenti collegati alle esplosioni di artifizi pirici o armi da fuoco. Al pronto soccorso di Aversa è giunta una ragazza - ora ricoverata in codice rosso - che rappresenta la situazione più grave: la 19enne è stata colpita da un proiettile vagante all'addome mentre era affacciata dal balcone della sua abitazione; la giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita. Altri due episodi si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada dove, un 24enne e un 58enne, sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di diversi petardi con prognosi rispettivamente di 15 e 10 giorni. In provincia di Salerno sono invece 10 le persone ... Leggi la notizia su ilgiornale

