Capodanno, Francesco il primo nato del 2020 ad Avellino (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ad Avellino, poco prima della mezzanotte, in ospedale e’ arrivata una donna di 30 anni di Avellino per partorire. E 5 minuti dopo mezzanotte e’ nato un maschietto, che potrebbe essere il primo nato in Campania. Il piccolo si chiama Francesco ed e’ venuto alla luce mentre in tutta la citta’ erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. L'articolo Capodanno, Francesco il primo nato del 2020 ad Avellino proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

