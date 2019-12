Le orche si stanno dirigendo verso Scilla (Di martedì 31 dicembre 2019) Le orche che da Genova sono arrivate nello stretto di Messina, sono state avvistate in direzione di Scilla. L'ultima segnalazione, nella tarda mattinata di ieri, è di nuovo del pescatore sportivo messinese Simone Vartuli. Immediata la comunicazione a Marecamp e la successiva chiamata alla Guardia costiera di Messina. La Cp 852 è prontamente uscita in mare a perlustrare l'area ma, forse a causa del peggioramento delle condizioni marine o per un allontanamento degli animali, non c'era nulla in acqua. "La storia sta coinvolgendo numerosi esperti e curiosi - dice il team di Marecamp - che si chiedono dove stiano andando le orche. Noi questo non lo sappiamo, ma abbiamo biologi in osservazione che si alternano a Palmi, Scilla, Cannitello, TorreFaro, AciCastello, Catania, Brucoli, Thapsos, Portopalo di Capo Passero". In allerta anche tutti i pescatori dei laboratori galleggianti ... Leggi la notizia su agi

brezzadiluce : MINCHIA CI STANNO TRE ORCHE NELLO STRETTO -