Incidente Roma, il regista Genovese scrive una lettera a Gaia e Camilla, i genitori: “Non ti vogliamo incontrare” (Di martedì 31 dicembre 2019) Incidente Roma, Genovese scrive una lettera a Gaia e Camilla Dopo il terribile Incidente a Roma del 22 dicembre, Paolo Genovese, padre di Pietro, lunedì 30 dicembre ha scritto due lettere ai genitori delle ragazze. Il regista avrebbe voluto compiere un gesto di umanità nei confronti di due famiglie devastate dal dolore. Per questo aveva chiesto di incontrare i genitori di Gaia e Camilla, le ragazze di 16 anni investite e uccise in corso Francia a Roma da suo figlio Pietro, poi arrestato. Le famiglie non vogliono vedere Genovese La risposta dei legali delle famiglie Von Freymann e Romagnoli è stata negativa: “Emotivamente non era il momento adatto, una lettera sarebbe stata la benvenuta”. Gli avvocati hanno aggiunto che “emotivamente non è proprio possibile”. Il regista, sotto shock come tutta la sua famiglia per il tragico Incidente che ha spezzato le vite delle due ... Leggi la notizia su tpi

stanzaselvaggia : Un’altra cosa che non tollero della narrazione dell’incidente di Ponte Milvio è il rimarcare che sia una faccenda d… - daninovaro : RT @paolo_gibilisco: Ricordiamo che si sono fermati dopo 250 metri. - mmarilli38 : RT @51fini: Il legale: «Gaia e Camilla hanno attraversato col verde» | Il semaforo e i «lampi»: il video ???? VI È CHIARO SINISTRI DEL SOC… -