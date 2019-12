Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore spiega perché Rose appare in poche scene (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, ha spiegato perché Rose appare in poche scene. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker contiene poche scene con protagonista Rose e il co-sceneggiatore ha ora spiegato il motivo della presenza limitata del personaggio nell'ultimo capitolo della trilogia. In Episodio IX la giovane interpretata da Kelly Marie Tran appare in pochissimi momenti del film diretto da J.J. Abrams, a differenza di quanto accaduto in Gli ultimi jedi in cui era protagonista dell'avventura con Finn. Chris Terrio ha ora chiarito la situazione: "Io e J.J. adoriamo Kelly Marie Tran. Uno dei motivi per cui Rose ha meno scene rispetto a quanto vorremmo ha a che fare con la difficoltà di utilizzare ... Leggi la notizia su movieplayer

