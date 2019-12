Recensione iPhone 11 Pro, il più maneggevole e il meno venduto (Di lunedì 30 dicembre 2019) iPhone 11 Pro è il modello, dei tre presentati a settembre, più facile da usare con una sola mano grazie alle dimensioni del display. Migliora alcuni aspetti rispetto ai top dello scorso anno e anche i diversi bug iniziali di iOS 13 sono stati risolti e di certo altri miglioramenti arriveranno.Resta uno smartphone costoso quindi non per tutti, è il modello di business dell’azienda di Cupertino a cui siamo abituati, ma resta il fatto che una Recensione non possa fare a meno di tener conto del prezzo e dell’offerta dei concorrenti.Dalla Cina, in particolare, arriva la concorrenza più forte sia nel Paese orientale, uno dei più grandi mercati al mondo, che al di fuori di esso.IndiceIndice:Recensione in breveFotocamereBatteriaHardware e softwareDisplayConnettività e parte telefonicaConclusioniRecensione iPhone 11 Pro in breveNel 2019 Apple ha inserito ben tre sensori alla ... Leggi la notizia su pantareinews

stefanosubtec : iPhone 11 e cover originale APPLE la recensione - giannifioreGF : Recensione #iPhone11Pro, il più maneggevole e il meno venduto - AppleNews_it : RT @pcexpander: Ma quanto è strano Contagion VR: Outbreak? (recensione VR)#pcexpander #cybernews #android #samsung #lg #nokia #huawei #hono… -