Orrore in Brasile, muore di parto a 13 anni: “Era incinta di suo papà” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Luana Ketlan è stata portata d’urgenza in ospedale. Vittima di anni di abusi sessuali, ha dato alla luce il bambino di suo padre, ma non è sopravvissuta al parto. Soffriva di forti dolori addominali e così Luana Ketlan è stata portata d’urgenza in ospedale. Solo allora i medici si sono resi conto che la 13enne … L'articolo Orrore in Brasile, muore di parto a 13 anni: “Era incinta di suo papà” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

