Morto il calciatore Lello Santagata, lutto a Melito: i funerali al Rione 219 (Di martedì 31 dicembre 2019) Non ce l'ha fatta Lello Santagata, il giovane calciatore di 17 anni in coma al Cardarelli di Napoli dopo una delicata operazione chirurgica a cui era stato sottoposto 15 giorni fa. I funerali si terranno domani, 31 dicembre, a Melito, dove abita la famiglia; partiranno alle 12 dal Rione 219 per arrivare alle 13 alla chiesa Santa Maria delle Grazie. Leggi la notizia su napoli.fanpage

