Lo strano caso dell’«invasione» degli immigrati che è un problema soprattutto in tv

(Di lunedì 30 dicembre 2019) In vista del Capodanno Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera pubblica alcuni dati sull’andamento del paese e sulle prioritàitaliani. E in particolare spicca il risultato riportato nella tabella che riguarda “ilpiù urgente da risolvere”, che i sondaggisti di IPSOS hanno giustamente sdoppiato in due parti: quella che riguarda l’Italia in generale e quella che riguarda la zona di residenza di chi risponde alla rilevazione. Ed è interessante segnalare l’enorme differenza tra le due categorie per quanto riguarda l’issue “immigrazione“: per il 23%italiani l’immigrazione è uno dei problemi più urgenti da risolvere nel paese, ma quando devono segnalare se ilriguarda dove abitano, soltanto il 7% dice che è una priorità. La perequazione territoriale dice anche che ilè percepito come più ampio nel ...

