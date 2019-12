Japan Airlines mette in palio 50mila biglietti aerei gratis per un "viaggio a sorpresa" in Giappone (Di lunedì 30 dicembre 2019) In vista delle prossime olimpiadi estive Tokyo 2020, la Japan Airlines metterà in palio 50mila biglietti aerei gratis - andata e ritorno - per promuovere la visita dei luoghi meno conosciuti del Giappone.Stando ad una delle condizioni imposte, non si potrà scegliere la località. Le regole del concorso - il cui nome è “Scopri la bellezza di una nuova parte del Giappone e il suo ricco patrimonio culturale” - prevedono infatti che i candidati indichino inizialmente la città di partenza ed una data. A quel punto, Japan Airlines indicherà quattro possibili destinazioni. Se le destinazioni riscontreranno il parere positivo dei viaggiatori, dopo 3 giorni saranno comunicati i risultati e la destinazione definitiva. Ulteriore condizione per poter fare application è essere membri del sistema Mileage Bank e dunque avere - o ... Leggi la notizia su huffingtonpost

