Incidente per Luciana Littizzetto | No comment Volata per la strada Rotula e polso

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) “Noper la”. E’ l’capitato aa Torino, come lei stessa ha rivelato sul suo profilo Instagram. L’attrice torinese ha pubblicato una fotografia in cui la si vede seduta su un letto con un braccio e una gamba completamente avvolte da fasciature.L’immagine, dove si mostra sorridente e con il pollice alzato, è corredata da uno ironico: “E buona fine e buon principio”. In poche ore il post ha raccolto oltre 200 mila like e migliaia di messaggi di affetto ed auguri. Visualizza questo post su InstagramE buona fine e buon principio. #no#perlaUn post condiviso da(@lucianina) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST

rtl1025 : Il 29 dicembre 2013, sei anni fa oggi, la vita di #MichaelSchumacher cambiò per sempre dopo il tragico incidente su… - MauroCasciari : BASTA con questa copertura assillante sull'incidente di Corso Francia a Roma. BASTA. Il fatto che metà dei giornali… - RobertoBurioni : @Antonio_Tajani Caro onorevole, io ho per lei stima e pure una personale simpatia. Però su questi temi è meglio far… -