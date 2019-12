I Licaones in concerto a Gesualdo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl grande jazz torna a essere riproposto a Gesualdo come augurio musicale per il nuovo anno. Saranno i Licaones, quartetto specializzato in musica lounge e acid jazz, ad esprimere in note e in modo originale il buon auspicio. L’evento, che si terrà domenica 5 gennaio, alle 21.00, nella chiesa di San Nicola, è promosso dall’Amministrazione comunale, dall’Istituto Italiano di Studi Gesualdiani e dalla Fondazione Carlo Gesualdo. Ai fiati Mauro Ottolini (trombone) e Francesco Bearzatti (sax), affermati protagonisti della scena jazz italiana e internazionale. Compositori votati alla sperimentazione e arrangiatori di grande inventiva, Ottolini e Beartatti trovano un’ideale quadratura con l’organista Oscar Marchioni e con il batterista Paolo Mappa. Tra le formazioni jazz più apprezzate, i Licaones sono noti per l’abilità nel mescolare l’acid jazz ad ... Leggi la notizia su anteprima24

