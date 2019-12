Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror (Di lunedì 30 dicembre 2019) Kevin Feige, a capo della Marvel, ha voluto chiarire che Doctor Strange in the Multiverse of Madness non sarà un film horror. Doctor Strange in the Multiverse of Madness riporterà sul grande schermo l'eroico personaggio e ora Kevin Feige ha parlato dell'atmosfera che contraddistinguerà il progetto, a quanto pare non un horror. Il sequel con protagonista il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch è stato annunciato ufficialmente durante il San Diego Comic-Con definendolo il "primo film spaventoso del Marvel Cinematic Universe". Doctor Strange in the Multiverse of Madness è ispirato alle avventure raccontate nelle pagine e il regista Scott Derrickson aveva spiegato che la storia si immergerà nel mondo gotico e nell'horror. Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha ora sottolineato durante un ... Leggi la notizia su movieplayer

exodusdragons : Doctor Strange 2: Kevin Feige conferma “personaggi inaspettati” nel film - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange and the Multiverse of Madness non è un film horror - LandiDario : Kevin Feige su Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 'avrà scene spaventose e personaggi inaspettati' -