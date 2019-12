Como | sequestrata una tonnellata di fuochi d' artificio irregolari

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Con l'avvicinarsi della fine dell'anno è già partita la corsa ai botti, legali e soprattutto illegali, e puntuale come ogni fine dicembre si susseguono anche gli interventi delle forze dell'ordine per sequestrare il materiale pericoloso che tante vittime potrebbe fare tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.Ain queste ore la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre unadid'durante una serie di controlli a tappeto in 5 diversi esercizi commerciali tra, Villa Guardia, Castelmarte e Merone.Sei persone - due italiani e quattro cinesi - sono state denunciate a piede libero per "commercio abusivo di materiale esplodente ed omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro".La merce, infatti, era conservata senza rispettare le misure di sicurezza più basiche, a cominciare dall'assenza di idonei sistemi di allarme e ...

GDF : #Como: #sequestrata dalla #GdF una tonnellata di #fuochi pirotecnici in depositi non a norma. Sei le persone… - Silvergio2377 : RT @GDF: #Como: #sequestrata dalla #GdF una tonnellata di #fuochi pirotecnici in depositi non a norma. Sei le persone #denunciate. https://… - carlettona : RT @GDF: #Como: #sequestrata dalla #GdF una tonnellata di #fuochi pirotecnici in depositi non a norma. Sei le persone #denunciate. https://… -