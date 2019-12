Calciomercato Fiorentina: contatti con il Toro per Meitè (Di lunedì 30 dicembre 2019) Calciomercato Fiorentina: il club viola è alla ricerca di un centrocampista e nelle ultime ore è spuntato il nome di Meitè La nuova Fiorentina di Iachini è alla ricerca di un centrocampista che potrebbe favorire l’uscita di Badelj. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c’è solamente il nome di Alfred Duncan sul taccuino di Pradè ma anche quello di Souahilo Meitè. La società viola avrebbe messo nel mirino il classe ’94 che non sta trovando grandissimo spazio nello scacchiere di Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

