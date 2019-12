Andreas Muller furioso per l’auto dei genitori distrutta: “Auguro a questi deficienti la solitudine” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Risale a poco più di tre ore fa il lungo sfogo che Andreas Muller, il noto ballerino di Amici ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex concorrente del talent show, infatti, ha deciso di sfogarsi e raccontare ai suoi fan quello che è accaduto alla sua famiglia che è andata a Roma per trascorrere del tempo con lui e che, invece, si è trovata a dover fare i conti con una situazione a dir poco spiacevole. Lo sfogo di Andreas Muller su Instagram Parole furenti quelle spese da Andrea Muller per raccontare l’episodio che l’ha visto protagonista insieme alla sua famiglia. Un atto di vandalismo in piena regola che ha mandato su tutte le furie il giovane ballerino che non ha esitato a denunciare l’accaduto anche sui social, diffondendo le immagini che mostrano la macchina dei suoi genitori completamente distrutta dalla violenza di un gruppo di persone ... Leggi la notizia su forzazzurri

