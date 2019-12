Amazfit Stratos 3 si aggiorna con 61 nuove modalità sportive, mentre i Live Segments sbarcano su Polar Vantage M e V (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nuovi aggiornamenti in arrivo per Amazfit Stratos 3 e per i Polar Vantage M e V. L'Amazfit aumenta il numero delle modalità sportive a 80, mentre i Polar supportano i Live Segments di Strava con in più alcune nuove modalità di allenamento. L'articolo Amazfit Stratos 3 si aggiorna con 61 nuove modalità sportive, mentre i Live Segments sbarcano su Polar Vantage M e V proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

