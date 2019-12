Vibo Valentia | ragazzi down offesi in pizzeria I vicini di tavolo | “Ci fanno venire la

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’episodio è stato denunciato dal responsabile di un’associazione che supporta icon sindrome didi Filadelfia (). Una famiglia, non del luogo, ha protestato, sostenendo di “avere nausea alla vista dei”, per poi insultare gli stessi presenti e lasciare il locale. Un deprecabile atto di discriminazione nei confronti dei membri del “Club dei-gruppo per l’autonomia deicon sindrome di” è avvenuto in unadi Filadelfia, nelnese. A denunciarlo è stato Francesco Conidi che della stessa associazione è il responsabile. Secondo il racconto di Conidi, “i giovani si trovavano con due accompagnatori, tra i quali un genitore di uno di loro, a mangiare una pizza in attesa di vedere insieme la serie tv Rai ‘Ognuno è perfetto’. All’improvviso una famiglia non del luogo, presente nel locale, ha posto in essere una rumorosa ...

