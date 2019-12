Capri | a rischio i trasporti per soccorso

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019) di Marco Milano Sull’isola azzurra è allarme per i rischi legati alle criticità per i trasferimenti di emergenza. A lanciare l’sos è stata l’Unione Nazionale Consumatori delegazione isola diche dopo aver preso visione della nota a firma del responsabile della centrale operativa 118 per l’isola diha evidenziato che nella stessa è stata “comunicata la grave criticità in atto per il servizio di trasferimento degli ammalati a terraferma”. Nello specifico nella missiva il delegato dei Consumatori Teodorico Boniello ha sottolineato come si parli di “inefficienza al servizio di illuminazione sulla piazzola dell’elisuperficie dida rendere totalmente inutilizzabile la pista nelle ore notturne. A ciò va aggiunto che risulta ancora guasta, per fermo tecnico, l’idro-ambulanza trae terraferma. Insomma totale emergenza”. Da parte dell’Unione Nazionale Consumatori è stato ...

